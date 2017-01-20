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Українці не постраждали у Мельбурні внаслідок наїзду авто на пішоходів

Українці не постраждали у Мельбурні внаслідок наїзду авто на пішоходів

Київ • УНН

 • 8659 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Українців серед постраждалих у Мельбурні внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів немає. Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби України, передає УНН.

“Консул України повідомляє, що українці не постраждали в Мельбурн’і 20.01 у зв’язку з наїздом автомобіля на пішоходів”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, автомобіль в центрі австрійського Мельбурна в’їхав в натовп, в результаті наїзду автомобіля на пішоходів загинули три людини, ще 20 отримали поранення, серед яких четверо дітей.

Як повідомляв УНН, у поліції Мельбурна заявили, що водій, який наїхав на натовп пішоходів у центрі міста, зробив це навмисно, однак з тероризмом це не пов’язано.

Крім того, в поліція додали, що водій заарештований і подальшої загрози суспільній безпеці в місті немає.

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