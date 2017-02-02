Украинцы не могут оплатить услуги ЖКХ - С.Арбузов

"Уровень оплаты населением услуг ЖКХ стремительно падает по всей стране, усредненный показатель в декабре составил всего 63,8%.

Только в одной области, Ровенской, обеспечен полный объем платежей, на всех других территориях платить по новым тарифам семьи отказываются/не в состоянии. Таким образом, время признать, что в Украине, впервые с 90-х годов прошлого века, зафиксирован кризис неплатежей за коммуналку.

В 13 из 25 регионов Украины уровень оплаты за коммунальные услуги в декабре упал на 33-60% ниже нормы", - отметил он.

По его словам, правительство создало такую ​​систему, когда человек, оставляя категорию крайне бедных, сразу же попадает в коммунальную кабалу.

"Кстати, Киев и Одесская область входят в число тех, кто оплатил чуть больше половины от начисленных на декабрь сумм. Ответ прост, для субсидии у них зарплата слишком высока, а для оплаты обязательных платежей - слишком низкая. В Киеве и Одесской области зафиксирована самая высокая средняя зарплата в стране (11,1 тыс. грн и 6,5 тыс. грн соответственно). В этих же регионах наименьшая доля семей, получающих субсидию", - сообщил он.

По мнению С.Арбузова, власть за короткое время потеряла наиболее дисциплинированного плательщика.

"Причина в том, что размер тарифов был повышен неоправданно быстро, волюнтаристским решением нового тогда премьера, который хотел понравиться западным донорам и партнерам, и доказать, что он главный реформатор в этой стране.

Ведь тогда и МВФ не настаивал на мгновенном доведении тарифов до их 100% рыночной стоимости, понимая, что население должно постепенно адаптироваться к новому масштабу цен.

Вместо планомерной работы по подъему экономики, правительство готовилось тушить уличные протесты. А население выбрало другой путь - не платить! И правильно, это действеннее. Может хоть теперь власть задумается, стоит ли экспериментировать дальше... ", - резюмировал он.