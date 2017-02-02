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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українці не можуть оплатити послуги ЖКГ - С.Арбузов

Київ • УНН

 • 9647 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Неприємні для уряду дані опублікували у Держстатистики. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов, передає УНН.

Українці не можуть оплатити послуги ЖКГ - С.Арбузов

“Рівень оплати населенням послуг ЖКГ стрімко падає по всій країні, усереднений показник в грудні становив лише 63,8%.

Тільки в одній області, Рівненській, забезпечений повний обсяг платежів, на всіх інших територіях платити за новими тарифами сім’ї відмовляються/не в змозі. Таким чином, пора визнати, що в Україні, вперше з 90-х років минулого століття, зафіксована криза неплатежів за комуналку.

У 13 із 25 регіонів України рівень оплати за комунальні послуги у грудні впав на 33-60% нижче норми”, — зазначив він.

За його словами, уряд створив таку систему, коли людина, залишаючи категорію вкрай бідних, одразу ж потрапляє в комунальну кабалу.

“До речі, м.Київ та Одеська область входять в число тих, хто сплатив трохи більше половини від нарахованих на грудень сум. Відповідь проста, для субсидії у них зарплата занадто висока, а для оплати обов’язкових платежів — занадто низька. У Києві та Одеській області зафіксована найвища середня зарплата в країні (11,1 тис. грн та 6,5 тис. грн відповідно). У цих же регіонах найменша частка сімей, які отримують субсидію”, — повідомив він.

На переконання С.Арбузова, влада за короткий час втратила найбільш дисциплінованого платника.

“Причина в тому, що розмір тарифів був підвищений невиправдано швидко, волюнтаристським рішенням нового тоді Прем’єра, який бажав сподобатися західним донорам і партнерам, і довести, що він головний реформатор в цій країні.

Адже тоді навіть МВФ не наполягав на миттєвому доведенні тарифів до їх 100% ринкової вартості, розуміючи, що населення повинно поступово адаптуватися до нового масштабу цін.

Замість планомірної роботи з підйому економіки, уряд готувався гасити вуличні протести. А населення обрало інший шлях — не платити! І правильно, це дієвіше. Може хоч тепер влада задумається, чи варто експериментувати далі ... ”, - резюмував він.

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