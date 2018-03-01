Украинцы на Паралимпиаде-2018 получат одинаковые с олимпийцами призовые
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Министр спорта Украины Игорь Жданов на торжественной церемонии проводов паралимпийской сборной Украины обнародовал данные о призовых за награды для представителей Украины, сообщает УНН со ссылкой на страницу министра в Facebook.
По словам Жданова, впервые на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхан-2018 украинские паралимпийцы получат такие же вознаграждения, как и олимпийцы.
За золотую награду каждый украинский паралимпиец будет на персональном счете по 125 000 долларов США в гривнях по курсу НБУ. За "серебро" - 80 000 долларов, 55 000 долл. за "бронзу".
Напомним, что на Паралимпиаде в Рио-2016 призовые Украинский были втрое ниже.
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