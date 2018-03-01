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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58651 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70411 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73335 просмотра

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Украинцы на Паралимпиаде-2018 получат одинаковые с олимпийцами призовые

Украинцы на Паралимпиаде-2018 получат одинаковые с олимпийцами призовые

Киев  •  УНН

 • 8136 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Министр спорта Украины Игорь Жданов на торжественной церемонии проводов паралимпийской сборной Украины обнародовал данные о призовых за награды для представителей Украины, сообщает УНН со ссылкой на страницу министра в Facebook.

По словам Жданова, впервые на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхан-2018 украинские паралимпийцы получат такие же вознаграждения, как и олимпийцы.

За золотую награду каждый украинский паралимпиец будет на персональном счете по 125 000 долларов США в гривнях по курсу НБУ. За "серебро" - 80 000 долларов, 55 000 долл. за "бронзу".

Напомним, что на Паралимпиаде в Рио-2016 призовые Украинский были втрое ниже.

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