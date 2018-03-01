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Українці на Паралімпіаді-2018 отримають однакові призові з олімпійцями

Українці на Паралімпіаді-2018 отримають однакові призові з олімпійцями

Київ • УНН

 • 8136 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністр спорту України Ігор Жданов на урочистій церемонії проводів паралімпійської збірної України оприлюднив дані щодо призових за виборені нагороди для представників України, повідомляє УНН з посиланням на сторінку міністра у Facebook.

За словами Жданова, вперше на зимових Паралімпійських іграх в Пхьончхані-2018 українські паралімпійці отримають такі ж винагороди, як і олімпійці.

За золоту нагороду кожний український паралімпієць матиме на персональному рахунку по 125 тисяч доларів США в гривнях по курсу НБУ. За "срібло" - 80 тисяч доларів, 55 тисяч дол. за "бронзу".

Нагадаємо, що на Паралімпіаді в Ріо-2016 призові українцям були втричі нижчими. 

 

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