Украинцы могут вернуть часть зарплаты - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Граждане могут вернуть часть уплаченного с заработной платы налога на доходы физических лиц, воспользовавшись правом на налоговую скидку. Такое право предусмотрено статьей 166 Налогового кодекса Украины. Об этом сообщает департамент коммуникаций ГФС, передает УНН.
В фискальной службе предоставили перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку:
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- сумма средств, уплаченных в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования налогоплательщика и/или члена его семьи первой степени родства;
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- часть уплаченных процентов по ипотечному жилищному кредиту в порядке, установленном статьей 175 Кодекса;
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- сумма средств или стоимость имущества перечисленных (переданных) в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, которые соответствуют условиям, установленным пунктом 133.4 Кодекса;
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- уплата страховых платежей по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения;
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- оплата вспомогательных репродуктивных технологий;
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- оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины;
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- сумма средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива;
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- сумма средств в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченных налогоплательщиком, имеет статус внутренне перемещенного лица;
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- уплата средств на строительство (приобретение) доступного жилья.
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Напомним, некоторые операции по продаже недвижимости освободили от налогообложения.