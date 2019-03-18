Украинцы могут вернуть часть зарплаты - ГФС

КИЕВ. 18 марта. УНН. Граждане могут вернуть часть уплаченного с заработной платы налога на доходы физических лиц, воспользовавшись правом на налоговую скидку. Такое право предусмотрено статьей 166 Налогового кодекса Украины. Об этом сообщает департамент коммуникаций ГФС, передает УНН.