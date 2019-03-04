Деякі операції з продажу нерухомості звільнили від оподаткування

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КИЇВ. 4 березня. УНН. В Україні від оподаткування ПДВ звільнили операції з постачання житла. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ДФС.

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомило, що від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено п.п. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Як пояснили у ДФС, перше постачання житла (об’єкта житлового фонду) означає:

  • першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
  • перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

Дія п.п. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 ПКУ поширюються також на перший продаж дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об’єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд). При цьому, операції з першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, звільняються від оподаткування ПДВ.

Нагадаємо, в Україні набули чинності зміни до податкової декларації з рентної плати.

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