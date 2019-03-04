Деякі операції з продажу нерухомості звільнили від оподаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В Україні від оподаткування ПДВ звільнили операції з постачання житла. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ДФС.
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомило, що від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено п.п. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Як пояснили у ДФС, перше постачання житла (об’єкта житлового фонду) означає:
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- першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
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- перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
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Дія п.п. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 ПКУ поширюються також на перший продаж дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об’єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд). При цьому, операції з першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, звільняються від оподаткування ПДВ.
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