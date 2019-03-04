Некоторые операции по продаже недвижимости освободили от налогообложения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Украине от налогообложения НДС освободили операции по поставке жилья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию ГФС.
Главное управление ГФС в Днепропетровской области сообщило, что от обложения НДС освобождаются операции по поставке жилья (объектов жилищного фонда), кроме их первой поставки, если иное не предусмотрено п 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ).
Как пояснили в ГФС, первая поставка жилья (объекта жилищного фонда) означает:
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- первую передачу готового нового жилья (объекта жилищного фонда) в собственность покупателя или поставка услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика;
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- первая продажа реконструированного или капитально отремонтированного жилья (объекта жилищного фонда) покупателю, который является лицом, иным, чем собственник такого объекта на момент вывода его из эксплуатации (использования) в связи с такой реконструкцией или капитальным ремонтом, или поставки услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) на такую реконструкцию или капитальный ремонт за счет заказчика.
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Действие п.п. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 НКУ распространяются также на первую продажу дачных или садовых домов, а также любых других объектов собственности, зарегистрированных согласно законодательству как жилье (жилой фонд). При этом, операции по первой поставке доступного жилья и жилья, строящегося с привлечением государственных средств, освобождаются от налогообложения НДС.
Напомним, в Украине вступили в силу изменения в налоговой декларации по рентной плате.