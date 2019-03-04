Некоторые операции по продаже недвижимости освободили от налогообложения

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КИЕВ. 4 марта. УНН. В Украине от налогообложения НДС освободили операции по поставке жилья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию ГФС.

Главное управление ГФС в Днепропетровской области сообщило, что от обложения НДС освобождаются операции по поставке жилья (объектов жилищного фонда), кроме их первой поставки, если иное не предусмотрено п 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ).

Как пояснили в ГФС, первая поставка жилья (объекта жилищного фонда) означает:

  • первую передачу готового нового жилья (объекта жилищного фонда) в собственность покупателя или поставка услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика;
  • первая продажа реконструированного или капитально отремонтированного жилья (объекта жилищного фонда) покупателю, который является лицом, иным, чем собственник такого объекта на момент вывода его из эксплуатации (использования) в связи с такой реконструкцией или капитальным ремонтом, или поставки услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) на такую реконструкцию или капитальный ремонт за счет заказчика.

Действие п.п. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 НКУ распространяются также на первую продажу дачных или садовых домов, а также любых других объектов собственности, зарегистрированных согласно законодательству как жилье (жилой фонд). При этом, операции по первой поставке доступного жилья и жилья, строящегося с привлечением государственных средств, освобождаются от налогообложения НДС.

Напомним, в Украине вступили в силу изменения в налоговой декларации по рентной плате.

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