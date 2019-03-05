Украинцы массово регистрируют скот
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. По состоянию на 1 марта в Украине учтено почти 3,8 млн голов скота. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра животных, опубликованные ГП "Агентство по идентификации и регистрации животных", передает УНН.
Среди зарегистрированных животных - 3 млн 277,8 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), 458,6 тыс. голов овец/коз, 85,9 тыс. голов племенных свиней и 16,8 тыс. голов лошадей.
В то же время, в период с 1 января по 28 февраля 2019 года в Украине было зарегистрировано лишь 255 тыс. голов скота.
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Сегодня в Украине процедура регистрации животных не является обязательной. Однако, в 2018 году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается обязать владельцев домашних животных оформлять ветеринарные паспорта. Речь идет как о домашних, так и о сельскохозяйственных животных.
Учет и регистрация будут подтверждать право владения животным, упростят поиск владельца в случае утери или кражи животного и нивелируют возможность подмены при вывозе за границу и т.п., говорят законодатели.
Новые правила разработаны для того, чтобы привести украинское законодательство в сфере обращения с животными в соответствие с Европейской конвенцией о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала в 2013 году.
Для владельцев домашних питомцев услуги по регистрации будут платными. Средства на регистрацию и идентификацию сельскохозяйственных животных будет выделять государство.
За непредоставление данных о домашних животных или отсутствие их регистрации владельцев предлагают привлекать к административной ответственности.