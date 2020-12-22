Украинцы массово возвращаются из ЕС на зимние праздники: на границе очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. На границе Украины значительно вырос пассажиропоток - подавляющее большинство составляют украинцы, которые возвращаются из ЕС на Рождество и Новый год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В последнее время количество лиц, пересекающих украинскую границу, значительно возросло. Несколько дней пассажиропоток в сутки фиксировался на уровне почти 90 000 путешественников", - указали в ведомстве.
Пограничники добавили, что, к примеру, в ноябре и в начале декабря украинскую границу пересекали около 50 000 человек в сутки.
"Рост пасажиротранспортного потока в предновогодний период является традиционным. Это в значительной мере вызвано существенным увеличением количества граждан Украины, въезжающих из стран Европейского союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных", - отметили в ведомстве.
Например в прошлом году, как отмечается, в этот же период, пассажиропоток составлял почти 300 000 человек в сутки.
"Больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области", - отметили пограничники.
При этом в ведомстве напомнили, что на сегодня четыре соседние с Украиной страны, в частности Венгрия, Словакия, Молдова и Румыния из-за широкого распространения COVID-19 внесены Минздравом Украины в "красную зону". А лица, въезжающие с "красной зоны", обязаны пройти самоизоляцию с приложением "Вдома", с рядом исключений.
Напомним, с начала года в Украине пограничники задержали более 900 нелегалов.