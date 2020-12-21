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З початку року в Україні прикордонники затримали понад 900 нелегалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. З початку року прикордонники затримали понад 900 нелегальних мігрантів, окрім того, майже 4800 потенційних нелегалів не пустили в Україну. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

З початку року в Україні прикордонники затримали понад 900 нелегалів

"Усього з об’єктивних причин з початку року співробітники Держприкордонслужби не пропустили в Україну 12 тисяч іноземців (минулого року 21 тис.). Чималий відсоток з них – це потенційні нелегальні мігранти – їх з початку року не впустили на територію України майже 4800 осіб (минулого року вдвічі більше). Їх виявляли під час прикордонного контролю", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що найбільше непропусків таких мігрантів фіксувалося в пунктах пропуску для авіасполучення – понад 2700 осіб та на кордоні з РФ – понад 1100 осіб.

"За незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України з початку року прикордонники затримали понад 900 нелегальних мігрантів (в аналогічному періоді 2019 року – майже 1300). З них понад 220 осіб затримано на кордоні з Польщею, ще більше 200 на українсько-словацькому кордоні, 175 – на українсько-молдовському, 120 – на українсько-румунському, понад 70 – на кордоні з РФ", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що на розвиток міграційної ситуації в Україні продовжує впливати нестабільна соціально-економічна та воєнно-політична обстановка у низці країн Близького та Середнього Сходу, Африки, Південної та Південно-Східної Азії.

Також охоронці кордону у взаємодії з іншими правоохоронними органами виявили 7,7 тисяч іноземців, які порушили правила перебування на території України.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали групу нелегальних мігрантів у Чорноморському порту.

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