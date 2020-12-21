С начала года в Украине пограничники задержали более 900 нелегалов

"Всего по объективным причинам с начала года сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину 12 тысяч иностранцев (в прошлом году 21 тыс.). Немалый процент из них - это потенциальные нелегальные мигранты - их с начала года не пустили на территорию Украины почти 4800 человек (прошлого года вдвое больше). Их обнаруживали во время пограничного контроля", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего непропуск таких мигрантов фиксировался в пунктах пропуска для авиасообщения - более 2700 человек и на границе с РФ - более 1100 человек.

"За незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины с начала года пограничники задержали более 900 нелегальных мигрантов (в аналогичном периоде 2019 года - около 1300). Из них более 220 человек задержаны на границе с Польшей, еще более 200 на украинско-словацкой границе, 175 - на украинско-молдавской, 120 - на украинско-румынской, более 70 - на границе с РФ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на развитие миграционной ситуации в Украине продолжает влиять нестабильная социально-экономическая и военно-политическая обстановка в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии.

Также пограничники во взаимодействии с другими правоохранительными органами выявили 7700 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали группу нелегальных мигрантов в Черноморском порту.