Українці масово повертаються з ЄС на зимові свята: на кордоні черги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. На кордоні України значно зріс пасажиропотік - переважну більшість становлять українці, які повертаються з ЄС на Різдво та Новий рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Останнім часом кількість осіб, які перетинають український кордон, значно зросла. Кілька днів пасажиропотік за добу фіксувався на рівні майже 90 тисяч мандрівників", - вказали у відомстві.
Прикордонники додали, що, до прикладу, у листопаді та на початку грудня український кордон перетинали близько 50 тисяч осіб за добу.
"Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним. Воно значною мірою спричинене суттєвим збільшенням кількості громадян України, які в’їжджають з країн Європейського союзу, де з 25 грудня починається період Різдвяно-новорічних свят і вихідних", - зауважили у відомстві.
Наприклад торік, як зазначається, у цей самий період, пасажиропотік складав майже 300 тисяч осіб за добу.
"Найбільше пасажиропотік зріс в усіх працюючих пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також у пунктах пропуску у Закарпатській області", - відзначили прикордонники.
При цьому у відомстві нагадали, що на сьогодні чотири сусідні з Україною країни, зокрема Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія через значне поширення COVID-19 внесені МОЗ України у "червону зону". А особи, які в’їжджають з "червоної зони", зобов’язані пройти самоізоляцію із застосунком "Вдома", з низкою виключень.
Нагадаємо, з початку року в Україні прикордонники затримали понад 900 нелегалів.