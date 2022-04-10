Украинцы в "Дие" собрали на армию более 250 млн гривен

Детали

Так, средства поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам.

Сообщается, что за средства, перечисленные с помощью Дия, фонду удалось передать армии:



12 206 бронежилетов,



5 660 шлемов,



12 666 средств связи,



3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,



2793 квадрокоптеры,



11 военных беспилотных авиационных комплексов,



1703 генераторы и другие источники питания,



72 автомобиля,



2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),



1391 ноутбук,



2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,



309 единиц саперного оборудования.



Напомним

Деньги с программы "эПоддержки" можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone - всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток на банковскую карту "эПоддержки".