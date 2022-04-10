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Украинцы в "Дие" собрали на армию более 250 млн гривен

Киев • УНН

 • 171926 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Более 245 тысяч украинцев присоединились к сбору средств через мобильное приложение "Дия" в поддержку украинских защитников. Вместе им удалось собрать более 250 млн гривен, пишет УНН со ссылкой на данные Минцифри.

Украинцы в "Дие" собрали на армию более 250 млн гривен

Детали

Так, средства поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам.

Сообщается, что за средства, перечисленные с помощью Дия, фонду удалось передать армии:

  • 12 206 бронежилетов,
  • 5 660 шлемов,
  • 12 666 средств связи,
  • 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,
  • 2793 квадрокоптеры,
  • 11 военных беспилотных авиационных комплексов,
  • 1703 генераторы и другие источники питания,
  • 72 автомобиля,
  • 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),
  • 1391 ноутбук,
  • 2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,
  • 309 единиц саперного оборудования.

Напомним

Деньги с программы "эПоддержки" можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone - всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток на банковскую карту "эПоддержки".

Украинские Национальные Новости

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