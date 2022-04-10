Українці через "Дію" зібрали на армію понад 250 млн гривень

Деталі

Так, кошти надходять у фонд "Повернись живим", який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям.

Повідомляється, що за кошти, перераховані через Дію, фонду вдалося передати армії:



12 206 бронежилетів,



5 660 шоломів,



12 666 засобів звʼязку,



3782 одиниці тепловізійної та денної оптики,



2793 квадрокоптери,



11 військових безпілотних авіаційних комплексів,



1703 генератори та інші джерела живлення,



72 автомобілі,



2197 одиниць обладнання (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка),



1391 ноутбук,



2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників,



309 одиниць саперного обладнання.



Нагадаємо

Гроші з програми "єПідтримка" можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок на банківській картці "єПідтримки".