Украинскую теннисистку номинировали на звание "Новичок года-2019"

В число номинантов также попали канадка Бьянка Андрееску, американка Кори Гауфф, чешка Каролина Мухова, теннисистка из Польши Ига Свьонтек и Елена Рыбакин, которая представляет Казахстан.

Зато за звание лучшей теннисистки года претендуют: Эшли Барти, Бьянка Андрееску, Симона Халеп, Наоми Осака и Плишкова.

Заметим, что в этом году Ястремская завоевала два титула WTA и прогрессировала на 22 место генерации WTA.

Как сообщалось ранее, Ястремская получила нового тренера.