Украинскую теннисистку номинировали на звание "Новичок года-2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Второй номер женского тенниса Даяна Ястремская попала в список игроков, претендующих на звание "Новичок года-2019" WTA, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.
В число номинантов также попали канадка Бьянка Андрееску, американка Кори Гауфф, чешка Каролина Мухова, теннисистка из Польши Ига Свьонтек и Елена Рыбакин, которая представляет Казахстан.
Зато за звание лучшей теннисистки года претендуют: Эшли Барти, Бьянка Андрееску, Симона Халеп, Наоми Осака и Плишкова.
Заметим, что в этом году Ястремская завоевала два титула WTA и прогрессировала на 22 место генерации WTA.
Как сообщалось ранее, Ястремская получила нового тренера.