Українську тенісистку номінували на звання "Новачок року-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Другий номер жіночого тенісу Даяна Ястремська потрапила до списку гравців, які претендують на звання "Новачок року-2019" WTA, інформує УНН з посиланням на пресслужбу Асоціації.
У число номінантів також потрапили канадка Бьянка Андрееску, американка Корі Гауфф, чешка Кароліна Мухова, тенісистка з Польщі Іга Свьонтек і Олена Рибакіна, яка представляє Казахстан.
Натомість за звання кращої тенісистки року претендують: Ешлі Барті, Бьянка Андрееску, Сімона Халеп, Наомі Осака і Кароліна Плішкова.
Зауважимо, що цього річ Ястремська завоювала два титули WTA і прогресувала на 22 сходинку генерації WTA.
Як повідомлялося раніше, Ястремська отримала нового тренера.