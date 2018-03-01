Украинскому победителю Олимпиады Абраменку предлагали сменить гражданство

"Да, это правда. Его (Абраменка - ред.) просили перейти на другую сторону, переехать в другую страну. Такие предложения были и у меня", - сказал тренер.

На уточняющий вопрос, готовы ли, что такое предложение снова прозвучит, Аблаев ответил: "Оно уже есть, я не хочу говорить, из какой страны. Только закончился финал Олимпиады, сразу подошли представители той страны".

Кроме того, по словам тренера, сборной Украины по фристайлу тренироваться в государстве нигде. А зимней базой для тренировок пока является Финляндия.

"Зимняя база - это Финляндия. В принципе там тренируются все, потому что Финляндия сегодня - это единственное место, где можно тренироваться в 10-15 числах ноября. То есть туда съезжается весь мир", - добавил Аблаев.

Как сообщалось ранее, Абраменко отдал свою лыжу украинского производства в Олимпийский музей.