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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58641 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70411 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73335 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105902 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99791 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104290 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украинскому победителю Олимпиады Абраменку предлагали сменить гражданство

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Тренер новоиспеченного олимпийского чемпиона Игр в Пхенчхан фристайлисты Александра Абраменко - Энвер Аблаев, заявил о предложениях от России и другой страны об предложении изменения гражданства его подопечному. Об этом тренер Аблаев сказал в эфире "5 канала", передает УНН.

"Да, это правда. Его (Абраменка - ред.) просили перейти на другую сторону, переехать в другую страну. Такие предложения были и у меня", - сказал тренер.

На уточняющий вопрос, готовы ли, что такое предложение снова прозвучит, Аблаев ответил: "Оно уже есть, я не хочу говорить, из какой страны. Только закончился финал Олимпиады, сразу подошли представители той страны".

Кроме того, по словам тренера, сборной Украины по фристайлу тренироваться в государстве нигде. А зимней базой для тренировок пока является Финляндия.

"Зимняя база - это Финляндия. В принципе там тренируются все, потому что Финляндия сегодня - это единственное место, где можно тренироваться в 10-15 числах ноября. То есть туда съезжается весь мир", - добавил Аблаев.

Как сообщалось ранее, Абраменко отдал свою лыжу украинского производства в Олимпийский музей.

Украинские Национальные Новости

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