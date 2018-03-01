Українському переможцю Олімпіади Абраменку пропонували змінити громадянство

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Тренер новоспеченого олімпійського чемпіона Ігор у Пхьончхані фрістайліста Олександра Абраменка - Енвер Аблаєв, заявив про пропозиції від Росії та іншої країни про зміну громадянства його підопічному. Про це тренер Аблаєв сказав в ефірі "5 каналу", передає УНН.

"Так, це правда. Його (Абраменка – ред.) просили перейти на іншу сторону, переїхати в іншу країну. Такі пропозиції були і в мене", - сказав тренер.

На уточнювальне запитання, чи готові, що така пропозиція знову прозвучить, Аблаєв відповів: "Вона вже є, я не хочу говорити, з якої країни. Тільки закінчився фінал Олімпіади, відразу підійшли представники тієї країни".

Крім того, зі слів тренера, збірній України з фрістайлу тренуватись в Україні ніде. А зимовою базою для тренувань наразі є Фінляндія.

"Зимова база - це Фінляндія. В принципі там тренуються всі, тому що Фінляндія на сьогодні - це єдине місце, де можна тренуватися в 10-15 числах листопада. Тобто туди з'їжджається весь світ", - додав Аблаєв.

Як повідомлялося раніше, Абраменко віддав свою лижу українського виробництва до Олімпійського музею. 

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