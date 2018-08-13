Украинский полузащитник "Шахтера" объявлен лучшим игроком тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинская Премьер-лига после опроса специалистов специальной экспертного совета определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах четвертого тура УПЛ. Об этом сообщает пресс-служба Лиги, передает УНН.
По итогам голосования победу одержал полузащитник “Шахтера” Марлос. За него отдали голоса большинство респондентов. Игрок забил один гола в ворота “Ворсклы” и помог победить полтавчан 4:1.
Примечательно, что данное решение определить игрока 4 тура было принято без учета матча “Мариуполь” — “Динамо”, который состоится до 26 сентября.
Добавим также, в состав экспертного совета попали — Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.