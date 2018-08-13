Украинский полузащитник "Шахтера" объявлен лучшим игроком тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал полузащитник “Шахтера” Марлос. За него отдали голоса большинство респондентов. Игрок забил один гола в ворота “Ворсклы” и помог победить полтавчан 4:1.

Примечательно, что данное решение определить игрока 4 тура было принято без учета матча “Мариуполь” — “Динамо”, который состоится до 26 сентября.

Добавим также, в состав экспертного совета попали — Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.