Українського півзахисника "Шахтаря" оголошено кращим гравцем туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга після опитування фахівців спеціальної експертної ради визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах четвертого туру УПЛ. Про це інформує прес-служба Ліги, передає УНН.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Шахтаря” Марлос. За нього віддали голоси більшість респондентів. Гравець забив один голу в ворота “Ворскли” і допоміг перемогти полтавчан 4:1.
Примітно, що дане рішення визначити гравця 4 туру було ухвалено без урахування матчу “Маріуполь” — “Динамо”, який відбудеться аж 26 вересня.
Додамо також, до складу експертної ради потрапили — Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.