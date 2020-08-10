Украинский футболист признан лучшим игроком сезона в испанском клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинский нападающий клуба испанской Сегунды "Альбасете" Роман Зозуля признан самым ценным футболистом клуба в сезоне-2019/20 лет, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Форварду вручили награду "Trofeo Garra" от руководства клуба.
"Награда вручается за борьбу, преданность своему делу, форварду Роману Зозули. За наш клуб он провел 100 официальных матчей", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Отметим, Роман во второй раз получает данную награду. Предыдущий раз она была ему вручена в 2018 году.
Добавим также, в 38 поединках крайнего сезона Зозуля забил 4 гола и отдал два ассиста.