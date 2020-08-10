Українського футболіста визнано кращим гравцем сезону в іспанському клубі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Український нападник клубу іспанської Сегунди "Альбасете" Роман Зозуля визнаний найціннішим футболістом клубу в сезоні-2019/20 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Форварду вручили нагороду “Trofeo Garra” від керівництва клубу.
“Нагорода вручається за боротьбу, відданість своїй справі, форварду Роману Зозулі. За наш клуб він провів 100 офіційних матчів”, — йдеться у повідомленні прес-служби клубу.
Відзначимо, Роман вдруге отримує дану нагороду. Попередній раз вона була йому вручена в 2018 році.
Додамо також, в 38 поєдинках крайнього сезону Зозуля забив 4 голи і віддав два асисти.