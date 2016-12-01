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Украинский тренер К.Большаков возглавил итальянский БК "Канту"

Киев • УНН

 • 7625 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинский специалист Кирилл Большаков выведет итальянский клуб "Канту" на ближайший матч чемпионата Италии в ранге исполняющего обязанности главного тренера, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Украинский тренер К.Большаков возглавил итальянский БК "Канту"

К.Большаков, который знаком украинским болельщикам по работе в запорожском "Ферро-ЗНТУ", сменил на посту литовского специалиста Римаса Куртинайтиса.

"Возможно, наш состав не очень подходил под тренерский стиль Куртинайтиса, но мы не имеем права так играть и так проигрывать", - сообщил владелец "Канту" россиянин Дмитрий Герасименко.

Стоит отметить, что после 9 туров регулярного чемпионата "Канту", в составе которого в прошлом сезоне выступал капитан сборной Украины центровой Кирилл Фесенко, имеет в активе лишь 2 победы и занимает 14 место в турнирной таблице.

Напомним, что под руководством К.Большакова "Ферро-ЗНТУ" дважды завоевывал Кубок Украины и трижды бронзовые награды Суперлиги.

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