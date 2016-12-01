Український тренер К.Большаков очолив італійський БК "Канту"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Український фахівець Кирило Большаков виведе італійський клуб “Канту” на найближчий матч чемпіонату Італії в ранзі виконуючого обов’язки головного тренера, передає УНН з посиланням на сайт команди.
К.Большаков, котрий знайомий українським уболівальникам за роботою в запорізькому “Ферро-ЗНТУ”, змінив на посту литовського спеціаліста Рімаса Куртінайтіса.
“Можливо, наш склад не дуже підходив під тренерський стиль Куртінайтіса, проте ми не маємо права так грати і так програвати”, — повідомив власник “Канту” росіянин Дмитро Герасименко.
Варто зазначити, що після 9 турів регулярного чемпіонату “Канту”, в складі якого в минулому сезоні виступав капітан збірної України центровий Кирило Фесенко, має в активі лише 2 перемоги і займає 14 місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, що під керівництвом К.Большакова “Ферро-ЗНТУ” двічі здобував Кубок України та тричі бронзові нагороди Суперліги.