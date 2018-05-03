Украинский теннисист будет баллотироваться в Совет директоров АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Вторая ракетка Украины в мужском теннисе Сергей Стаховский примет участие в выборах в Совет директоров АТР, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Одним из кандидатов на позицию члена Совета директоров Ассоциации теннисистов профессионалов стал киевлянин Стаховский, который на данный момент входит в Совет игроков АТР (Player Council) вместе с такими теннисистами как Новак Джокович, Энди и Джейми Маррей, Марсель Мело, Бруно Суарес.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стаховский пробился в полуфинал парных соревнований в Остраве
"Да, "Board of Directors" - это высший орган ATP, всего в Совете есть шесть человек, из которых трое представляют турниры, трое - игроков и один президент. Я иду на эту позицию от игроков как один из 12 кандидатов", - рассказал Стаховский.
Среди кандидатов на эту должность также присутствует Жюльен Беннето (теннисист), Уго Коломбини (экс-игрок, теннисный агент), Алекс Корретха (экс-вторая ракетка мира), Венсан Ставка (теннисный менеджер).
Отметим, что работа Совета директоров состоит в прямом регулировании АТР, его направлений, в принятии решений по категориям турниров, изменения количества обязательных турниров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теннисист Стаховский объявил бойкот футбольной Лиге чемпионов
Добавим также, украинский теннисист уже шесть лет находится в Совете игроков ATP.