Украинский теннисист будет баллотироваться в Совет директоров АТР

Одним из кандидатов на позицию члена Совета директоров Ассоциации теннисистов профессионалов стал киевлянин Стаховский, который на данный момент входит в Совет игроков АТР (Player Council) вместе с такими теннисистами как Новак Джокович, Энди и Джейми Маррей, Марсель Мело, Бруно Суарес.

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"Да, "Board of Directors" - это высший орган ATP, всего в Совете есть шесть человек, из которых трое представляют турниры, трое - игроков и один президент. Я иду на эту позицию от игроков как один из 12 кандидатов", - рассказал Стаховский.

Среди кандидатов на эту должность также присутствует Жюльен Беннето (теннисист), Уго Коломбини (экс-игрок, теннисный агент), Алекс Корретха (экс-вторая ракетка мира), Венсан Ставка (теннисный менеджер).

Отметим, что работа Совета директоров состоит в прямом регулировании АТР, его направлений, в принятии решений по категориям турниров, изменения количества обязательных турниров.

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Добавим также, украинский теннисист уже шесть лет находится в Совете игроков ATP.