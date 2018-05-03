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Український тенісист балотуватиметься до Ради директорів АТР

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Друга ракетка України в чоловічому тенісі Сергій Стаховський візьме участь у виборах до Ради директорів АТР, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

Український тенісист балотуватиметься до Ради директорів АТР

Одним з кандидатів на позицію члена Ради директорів Асоціації тенісистів професіоналів став киянин Стаховський, який на даний момент входить до Ради гравців АТР (Player Council) разом з такими тенісистами як Новак Джокович, Енді і Джеймі Маррей, Марселом Мело, Бруно Суаресом.

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"Так, "Board of Directors" - це вищий орган ATP, всього в Раді є шість осіб, з яких троє представляють турніри, троє – гравців і один президент. Я йду на цю позицію від гравців як один з 12 кандидатів", - розповів Стаховський.
Серед кандидатів на цю посаду також присутній Жюльєн Беннето (тенісист), Уго Коломбіні (екс-гравець, тенісний агент), Алекс Корретха (екс-друга ракетка світу), Венсан Ставу (тенісний менеджер).

Зазначимо, що робота Ради директорів полягає в прямому регулюванні АТР, його напрямків, в прийнятті рішень за категоріями турнірів, зміни кількості обов'язкових турнірів.

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Додамо також, український тенісист вже шість років перебуває в Раді гравців ATP.

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