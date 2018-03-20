Украинские и катарский университеты подписали соглашение о сотрудничестве - Порошенко

"Приятные новости для студентов - между КНУ им. Шевченко и университетом Катара подписано соглашение о сотрудничестве. Пока это будет в виде обмена студентами и преподавателями, а в будущем мы сможем говорить и о двойных дипломах. Дополнительно было обсуждено и предложение для того, чтобы Украинские войска, украинские дипломаты в Катаре изучали арабский язык ", - сообщил Порошенко.

Напомним, во вторник, 20 марта во дворце Эмира Государства Катар в Дохе состоялась официальная торжественная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.