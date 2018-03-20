Український та катарський університети підписали угоду про співпрацю – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Університет Катару підписали угоду про співпрацю. Про це під час офіційного візиту до Катару повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Приємні новини для студентів – між КНУ ім. Шевченка і університетом Катару підписана угода про співпрацю. Поки що це буде у вигляді обміну студентами і викладачами, а у майбутньому ми зможемо говорити і про подвійні дипломи. Додатково було обговорена і пропозиція для того, щоб українські військ , українські дипломати в Катарі вивчали арабську мову", - повідомив Порошенко.
Нагадаємо, у вівторок 20 березня у палаці Еміра Держави Катар у місті Доха відбулася офіційна урочиста церемонія зустрічі Президента України Петра Порошенка та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані.