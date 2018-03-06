Украинский стронгмен победил на чемпионате мира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В городе Колумбус (США) прошли соревнования чемпионата мира по стронгмену среди мужчин “Arnold Amateur World Strongman Championship 2018”. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Титул чемпиона турнира среди более 40 спортсменов из 7 стран мира получил наш соотечественник — Алексей Новиков.
Примечательно, что в прошлом году Новиков завоевал “серебро” этого престижного турнира среди спортсменов в весе свыше 105 кг.
Кроме того добавим, своей победой молодой киевлянин завоевал право в следующем году соревноваться в профессиональной лиге — топ-10 сильнейших мужчин планеты.
Как сообщал УНН, в Кропивницкому под руководством Василия Вирастюка был установлен рекорд Украины на стронгмен-шоу.