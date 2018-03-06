Український стронгмен тріумфував на чемпіонаті світу в США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У місті Колумбус (США) відбулися змагання чемпіонату світу зі стронгмену серед чоловіків “Arnold Amateur World Strongman Championship 2018”. Про це інформує Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

Титул чемпіона турніру серед понад 40 спортсменів з 7 країн світу здобув наш співвітчизник — Олексій Новіков.

Примітно, що минулого року Новіков здобув “срібло” цього престижного турніру серед спортсменів у вазі понад 105 кг.

Окрім того додамо, своєю перемогою молодий киянин виборов право наступного року змагатися у професійній лізі — топ-10 найсильніших чоловіків планети.

Як повідомляв УНН, у Кропивницькому під керівництвом Василя Вірастюка був встановлений рекорд України на стронгмен-шоу.

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