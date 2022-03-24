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Украинский снайпер ликвидировал тестя террориста Стрелкова-Гиркина

Киев • УНН

 • 1166185 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинский снайпер ликвидировал оккупанта Сергея Ситоленко, который приходится тестем террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram, передает УНН.

Украинский снайпер ликвидировал тестя террориста Стрелкова-Гиркина

Детали

Эту информацию подтвердила дочь оккупанта Мирослава Регинская в соцсети ВКонтакте.

Штефан в своем Telegram сообщил, что с 2014 года Ситоленко проходил службу в 3-й отдельной мотострелковой бригаде российских оккупационных войск - на его счету немало убитых украинских воинов.

Он отметил: "Тесть "Гиркина" Стрелкова. Ситоленко Сергей позывной "Сытый", который с 2014-го года проходил службу в 3 омсбр РОА и 8 лет не давал покоя воинам ВС Украины. Спасибо снайперу Сил обороны Украины".

Справка

Игорь Гиркин (Стрелков) - отставной офицер вооруженных сил рф, бывший полковник ФСБ, военный преступник. Участник российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе на стороне россии, а также ряда других войн: в Приднестровье, Боснии, Чечне.

В Украине Гиркин обвиняется в терроризме, нарушении законов и обычаев войны и еще ряде преступлений, он объявлен в розыск.

Напомним

ВСУ ликвидировали командира боевиков "ДНР".

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