Украинский снайпер ликвидировал тестя террориста Стрелкова-Гиркина

Детали

Эту информацию подтвердила дочь оккупанта Мирослава Регинская в соцсети ВКонтакте.

Штефан в своем Telegram сообщил, что с 2014 года Ситоленко проходил службу в 3-й отдельной мотострелковой бригаде российских оккупационных войск - на его счету немало убитых украинских воинов.

Он отметил: "Тесть "Гиркина" Стрелкова. Ситоленко Сергей позывной "Сытый", который с 2014-го года проходил службу в 3 омсбр РОА и 8 лет не давал покоя воинам ВС Украины. Спасибо снайперу Сил обороны Украины".

Справка

Игорь Гиркин (Стрелков) - отставной офицер вооруженных сил рф, бывший полковник ФСБ, военный преступник. Участник российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе на стороне россии, а также ряда других войн: в Приднестровье, Боснии, Чечне.

В Украине Гиркин обвиняется в терроризме, нарушении законов и обычаев войны и еще ряде преступлений, он объявлен в розыск.

Напомним

ВСУ ликвидировали командира боевиков "ДНР".