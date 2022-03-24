Український снайпер ліквідував тестя терориста Стрєлкова-Гіркіна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Український снайпер ліквідував окупанта Сергія Ситоленка, який доводиться тестем терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у Telegram, передає УНН.
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Цю інформацію підтвердила донька окупанта Мирослава Регінська в соцмережі ВКонтакте.
Штефан у своєму Telegram повідомив, що з 2014 року Ситоленко проходив службу в 3-ій окремій мотострілецькій бригаді російських окупаційних військ – на його рахунку чимало вбитих українських воїнів.
Він відзначив: "Тесть "Гіркіна" Стрєлкова... Ситоленко Сергій позивний "Ситий", який з 2014-го року проходив службу в 3 омсбр РОА та 8 років не давав спокою воїнам ЗС України. Дякую снайперу Сил оборони України".
Довідка
Ігор Гіркін (Стрєлков) – відставний офіцер збройних сил рф, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець. Учасник російської збройної агресії проти України в Криму та на Донбасі на боці росії, а також низки інших воєн: у Придністров'ї, Боснії, Чечні.
В Україні Гіркін обвинувачується у тероризмі, порушенні законів та звичаїв війни та ще низці злочинів, він оголошений у розшук.
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