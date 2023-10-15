Украинский шпажист завоевал "серебро" турнира серии Сателлит FIE в хорватском Сплите

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Для 17-летнего фехтовальщика из Киева это дебютная медаль на таком уровне. Участие в подобных соревнованиях юный спортсмен принимал лишь третий раз в карьере. За награды Сателлита в Сплите боролись 104 спортсмена из 28 стран мира.

В полуфинале парень победил опытного Франциско Лимардо из Венесуэлы, который является действующим бронзовым призером чемпионата мира.

Лишь в бою за “золото” украинец, соревнуясь с 23-летним итальянцем Даниэлем де Моли, потерпел поражение.

Так, Перчук на своем третьем “сателлите” в карьере сумел занять призовое место. Ранее же его лучшим результатом было 17-е место в шведском Стокгольме.

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