Украинский шпажист завоевал "серебро" турнира серии Сателлит FIE в хорватском Сплите
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинский шпажист Максим Перчук стал серебряным призером «сателлита» в хорватском Сплите. Об этом сообщила федерация фехтования Украины, пишет УНН.
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Для 17-летнего фехтовальщика из Киева это дебютная медаль на таком уровне. Участие в подобных соревнованиях юный спортсмен принимал лишь третий раз в карьере. За награды Сателлита в Сплите боролись 104 спортсмена из 28 стран мира.
В полуфинале парень победил опытного Франциско Лимардо из Венесуэлы, который является действующим бронзовым призером чемпионата мира.
Лишь в бою за “золото” украинец, соревнуясь с 23-летним итальянцем Даниэлем де Моли, потерпел поражение.
Так, Перчук на своем третьем “сателлите” в карьере сумел занять призовое место. Ранее же его лучшим результатом было 17-е место в шведском Стокгольме.
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