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Украинский шпажист завоевал "серебро" турнира серии Сателлит FIE в хорватском Сплите

Киев • УНН

 • 367669 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинский шпажист Максим Перчук стал серебряным призером «сателлита» в хорватском Сплите. Об этом сообщила федерация фехтования Украины, пишет УНН.

Украинский шпажист завоевал "серебро" турнира серии Сателлит FIE в хорватском Сплите

Детали

Для 17-летнего фехтовальщика из Киева это дебютная медаль на таком уровне. Участие в подобных соревнованиях юный спортсмен принимал лишь третий раз в карьере. За награды Сателлита в Сплите боролись 104 спортсмена из 28 стран мира.

В полуфинале парень победил опытного Франциско Лимардо из Венесуэлы, который является действующим бронзовым призером чемпионата мира.

Лишь в бою за “золото” украинец, соревнуясь с 23-летним итальянцем Даниэлем де Моли, потерпел поражение.

Так, Перчук на своем третьем “сателлите” в карьере сумел занять призовое место. Ранее же его лучшим результатом было 17-е место в шведском Стокгольме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые в истории Украина на чемпионате мира по шашкам-100 завоевала два “золота”

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