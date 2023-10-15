Український шпажист виборов "срібло" турніру серії Сателіт FIE в хорватському Спліті
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Український шпажист Максим Перчук став срібним призером «сателіту» в хорватському Спліті. Про це повідомила федерація фехтування України, пише УНН.
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Для 17-річного фехтувальника з Києва це дебютна медаль на такому рівні. Участь у подібних змаганнях юний спортсмен брав лише втретє в кар’єрі. За нагороди Сателіту в Спліті боролися 104 спортсмени з 28 країн світу.
У півфіналі хлопець переміг досвідченого Франциско Лімардо з Венесуели, який є чинним бронзовим призером чемпіонату світу.
Лише в бою за “золото” українець, змагаючись з 23-річним італійцем Даніелем де Молі, зазнав поразки.
Так, Перчук на своєму третьому “сателіті” в кар’єрі зумів посісти призове місце. Раніше ж його найкращим результатом було 17-те місце у шведському Стокгольмі.
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