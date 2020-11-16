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Украинский рынок медицинского каннабиса маловат для фермеров - НААН

Украинский рынок медицинского каннабиса маловат для фермеров - НААН

Киев  •  УНН

 • 17917 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Рынок медицинского каннабиса в Украине очень маленький, поэтому фермеры смогут его быстро заполнить. Об этом сказал заместитель директора по научной работе Института лубяных культур НААН Украины Юрий Мохер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной академии аграрных наук.

"Из конопли можно производить более 50 различных видов продукции. И один из них, который является наиболее интересным и прибыльным, - это лекарственное сырье. Но этот рынок очень маленький по сравнению с производством продуктов питания, целлюлозы или текстиля, и фермеры, которые сейчас занимаются выращиванием конопли, могут быстро его заполнить. Кроме того, фермеры будут выращивать только сырье, которое нужно переделывать по соответствующим технологиям", - сказал Юрий Мохер.

По его словам, если после легализации каннабиса фермеры переключатся на выращивание данного вида сырья, то на рынке произойдет перепроизводство.

"Поэтому нужно просчитать, сколько именно нужно выработать каннабиса для медицинского лечения, чтобы обеспечить потребности украинцев. В Украине промышленные конопли никогда не была под запретом, для их культивирования необходимо получить соответствующую лицензию", - цитирует издание слова Мохера.

Напомним, рабочая группа уже нарабатывает законопроект о возможной легализации медицинского каннабиса в Украине.

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