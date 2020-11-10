Можливість легалізації медичного канабісу вже опрацьовують - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Робоча група вже напрацьовує законопроект щодо можливої легалізації медичного канабісу в Україні. Про це заявив під час брифінгу у вівторок, 10 листопада, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
"Що стосується питання медичного канабісу, застосування при виробництві лікарських засобів, то робоча група вже створена, і напрацьовують законопроект, який це може дозволити", - сказав Арахамія.
З його слів, у цьому питання є два "принципових" підходи. "Перший – це дозволити імпорт вже готових препаратів, які використовуються у медичній сфері, і подивитися, як це працює, як це допомагає онкохворим, людям з хворобою Альцгеймера і таке інше. А потім вже, другим шляхом - робити так зване імпортозаміщення", - додав голова фракції СН.
"Робоча група працює, ми потім додатково будемо повідомляти, яким чином рухається цей процес", - підсумував він.
Раніше голова партії СН Олександр Корнієнко заявляв, що "слуги народу" розробили три законопроекти щодо легалізації медичного канабісу, які треба звести в один.
Додамо, питання щодо легалізації канабісу в медичних цілях було одним з "опитування Зеленського". За даними "Слуги народу", таку ініціативу підтримали 64,88% опитаних.