"Слуги народу" розробили три законопроекти щодо легалізації медичного канабісу, які треба звести в один - Корнієнко

“Що стосується медичного канабісу, я знаю про наявність трьох законопроектів. Три різні підгрупи у нас у фракції розробляли...Я сподіваюся, що колеги знайдуть у собі сили об’єднатися й зробити спільний, щоб ми не дискутували між собою. І загалом можна його вносити далі і обговорювати. Можна спочатку обговорювати, а потім вносити. Тобто далі ще провести дискусію з суспільством про те, як краще реалізовувати”, — розповів Корнієнко.

Нагадаємо, у “Слузі народу” повідомили про перші результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет.

Як заявляв політтехнолог, використання в майбутньому — щомісяця або й щотижня всеукраїнських опитувань, на кшталт анонсованого 25 жовтня, можуть бути маніпуляцією парламентом з боку Президента України Володимира Зеленського.