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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 59995 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 85335 просмотра

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4 марта, 13:25 • 103436 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 101071 просмотра

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"Слуги народа" разработали три законопроекта по легализации медицинского каннабиса, которые надо свести в один - Корниенко

"Слуги народа" разработали три законопроекта по легализации медицинского каннабиса, которые надо свести в один - Корниенко

Киев  •  УНН

 • 13186 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Три подгруппы в "Слуге народа" разработали три законопроекта о легализации каннабиса в медицинских целях, и после результатов "опроса Зеленского" стоит поработать над одним согласованным законопроектом. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Что касается медицинского каннабиса, я знаю о наличии трех законопроектов. Три различные подгруппы у нас во фракции разрабатывали ... Я надеюсь, что коллеги найдут в себе силы объединиться и сделать общий, чтобы мы не дискутировали между собой. И вообще можно его вносить дальше и обсуждать. Можно сначала обсуждать, а потом вносить. То есть дальше еще провести дискуссию с обществом о том, как лучше реализовывать", - рассказал Корниенко.

Напомним, в "Слуге народа" сообщили о первых результатах всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" после обработки 74% анкет.

Как заявлял политтехнолог, использование в будущем - ежемесячно или даже еженедельно всеукраинских опросов, вроде анонсированного 25 октября, могут быть манипуляцией парламентом со стороны Президента Украины Владимира Зеленского.

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