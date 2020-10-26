"Слуги народа" разработали три законопроекта по легализации медицинского каннабиса, которые надо свести в один - Корниенко

"Что касается медицинского каннабиса, я знаю о наличии трех законопроектов. Три различные подгруппы у нас во фракции разрабатывали ... Я надеюсь, что коллеги найдут в себе силы объединиться и сделать общий, чтобы мы не дискутировали между собой. И вообще можно его вносить дальше и обсуждать. Можно сначала обсуждать, а потом вносить. То есть дальше еще провести дискуссию с обществом о том, как лучше реализовывать", - рассказал Корниенко.

Напомним, в "Слуге народа" сообщили о первых результатах всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" после обработки 74% анкет.

Как заявлял политтехнолог, использование в будущем - ежемесячно или даже еженедельно всеукраинских опросов, вроде анонсированного 25 октября, могут быть манипуляцией парламентом со стороны Президента Украины Владимира Зеленского.