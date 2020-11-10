Возможность легализации медицинского каннабиса уже прорабатывают - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Рабочая группа уже нарабатывает законопроект о возможной легализации медицинского каннабиса в Украине. Об этом заявил во время брифинга во вторник, 10 ноября, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.
"Что касается вопроса медицинского каннабиса, применение при производстве лекарственных средств, то рабочая группа уже создана, и нарабатывают законопроект, который это может позволить", - сказал Арахамия.
По его словам, в этом вопросе есть два "принципиальных" подхода. "Первый - это разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как это работает, как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и так далее. А потом уже, другим путем - делать так называемое импортозамещение", - добавил председатель фракции СН.
"Рабочая группа работает, мы потом дополнительно будем сообщать, каким образом движется этот процесс", - подытожил он.
Ранее председатель партии СН Александр Корниенко заявлял, что "слуги народа" разработали три законопроекта по легализации медицинского каннабиса, которые надо свести в один.
Добавим, вопрос о легализации каннабиса в медицинских целях был одним из "опроса Зеленского". По данным "Слуги народа", такую инициативу поддержали 64,88% опрошенных.