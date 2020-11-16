Український ринок медичного канабісу замалий для фермерів - НААН

“З конопель можна виробляти понад 50 різних видів продукції. І один із них, який є найбільш цікавим і прибутковим, — це лікарська сировина. Але цей ринок дуже маленький у порівнянні з виробництвом продуктів харчування, целюлози або текстилю, і фермери, які зараз займаються вирощуванням конопель, можуть швидко його заповнити. Крім того, фермери вирощуватимуть тільки сировину, яку потрібно переробляти за відповідними технологіям”, - сказав Юрій Мохер.

За його словами, якщо після легалізації канабісу фермери переключаться на вирощування даного виду сировини, то на ринку відбудеться перевиробництво.

“Тому потрібно прорахувати, скільки саме потрібно виробити канабісу для медичного лікування, щоб забезпечити потреби українців. В Україні промислові коноплі ніколи не були під забороною, для їхнього культивування необхідно отримати відповідну ліцензію”, - цитує видання слова Мохера.

Нагадаємо, робоча група вже напрацьовує законопроект щодо можливої легалізації медичного канабісу в Україні.