Украинский рекорд на "US Open": четыре теннисистки продолжат борьбу за трофей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Четыре украинские теннисистки преодолели барьер стартового раунда основной сетки Открытого чемпионата США по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Екатерина Козлова сумела сломить сопротивление Уитни Осигве (США) — 6:3, 7:5, а Екатерина Бондаренко победила американку Элли Кик (США) — 3:6, 6:3, 6:1. Ранее победу праздновали наши Даяна Ястремская и Марта Костюк, которая нанесла поражение именитой россиянке Дарье Касаткиной.
Фиаско потерпела лишь Ангелина Калинина в поединке с третьей ракеткой мира Плишковой и Катариной Завацкой (против Елены Рыбакиной). Зато до своего поединка с турнира снялась Леся Цуренко.
Отметим, впервые в истории Украины наши четыре теннисистки преодолели первый круг Открытого чемпионата США.