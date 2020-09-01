Украинский рекорд на "US Open": четыре теннисистки продолжат борьбу за трофей

Екатерина Козлова сумела сломить сопротивление Уитни Осигве (США) — 6:3, 7:5, а Екатерина Бондаренко победила американку Элли Кик (США) — 3:6, 6:3, 6:1. Ранее победу праздновали наши Даяна Ястремская и Марта Костюк, которая нанесла поражение именитой россиянке Дарье Касаткиной.

Фиаско потерпела лишь Ангелина Калинина в поединке с третьей ракеткой мира Плишковой и Катариной Завацкой (против Елены Рыбакиной). Зато до своего поединка с турнира снялась Леся Цуренко.

Отметим, впервые в истории Украины наши четыре теннисистки преодолели первый круг Открытого чемпионата США.