Український рекорд на "US Open": чотири тенісистки продовжать боротьбу за трофей

Катерина Козлова зуміла зломити опір Вітні Осігве (США) — 6:3, 7:5, а Катерина Бондаренко перемогла американку Еллі Кік (США) — 3:6, 6:3, 6:1. Раніше перемоги святкували наші Даяна Ястремська та Марта Костюк, яка завдала поразки іменитій росіянці Дар’ї Касаткіній.

Фіаско зазнала лише Ангеліна Калініна у поєдинку з третьою ракеткою світу Кароліною Плішковою і Катаріною Завацькою (проти Олени Рибакіної). Натомість до свого поєдинку з турніру знялася Леся Цуренко.

Відзначимо, вперше в історії України наші чотири тенісистки подолали перше коло Відкритого чемпіонату США.