Украинский потенциал: Монастырский в Запорожье ознакомился с возможностями производства вертолетов для аеромедэвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня, 2 ноября, министр внутренних дел Денис Монастырский, в рамках рабочего визита в Запорожье, посетил ПАО "Мотор-Сич", где ознакомился с потенциалом завода в производстве вертолетов для проекта Единого аеромедицинского пространства, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
“На сегодня проект уже доказал свою действенность, важность и необходимость. Только в октябре во Львовском регионе осуществлено 23 спасательные миссии. Это те случаи, когда скорость сыграла решающую роль в сложной ситуации и спасла жизни людей”, — подчеркнул Денис Монастырский.
Аэромедицинская эвакуация сейчас работает в западном регионе с вертолетной базой во Львове и в Киевском регионе с базой в Киеве. Для того, чтобы масштабировать проект на всю территорию Украины, нужно дополнительно приобрести вертолеты. Именно поэтому МВД изучает возможности и предложения завода “Мотор-Сич” по производству в Украине вертолетов Ми-2 МСБ-1 и их использование вместе с французскими Airbus H-145 Нацполицией для развития Системы аеромедицинской эвакуации.
По словам директора “Мотор Сичи” Вячеслава Богуслаева, вертолеты Ми-2 МСБ-1 — это легкие многоцелевые вертолеты с двумя двигателями АИ-450М-Б, созданы путем модификации вертолета Ми-2, и оборудовании медицинским снаряжением.
Такой санитарный вертолет уже осуществляет аеромедицинскую эвакуацию людей в критическом состоянии в Запорожье на основе государственно-частного партнерства.