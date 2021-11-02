Украинский потенциал: Монастырский в Запорожье ознакомился с возможностями производства вертолетов для аеромедэвакуации

Детали

“На сегодня проект уже доказал свою действенность, важность и необходимость. Только в октябре во Львовском регионе осуществлено 23 спасательные миссии. Это те случаи, когда скорость сыграла решающую роль в сложной ситуации и спасла жизни людей”, — подчеркнул Денис Монастырский.

Аэромедицинская эвакуация сейчас работает в западном регионе с вертолетной базой во Львове и в Киевском регионе с базой в Киеве. Для того, чтобы масштабировать проект на всю территорию Украины, нужно дополнительно приобрести вертолеты. Именно поэтому МВД изучает возможности и предложения завода “Мотор-Сич” по производству в Украине вертолетов Ми-2 МСБ-1 и их использование вместе с французскими Airbus H-145 Нацполицией для развития Системы аеромедицинской эвакуации.

По словам директора “Мотор Сичи” Вячеслава Богуслаева, вертолеты Ми-2 МСБ-1 — это легкие многоцелевые вертолеты с двумя двигателями АИ-450М-Б, созданы путем модификации вертолета Ми-2, и оборудовании медицинским снаряжением.

Такой санитарный вертолет уже осуществляет аеромедицинскую эвакуацию людей в критическом состоянии в Запорожье на основе государственно-частного партнерства.