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Український потенціал: Монастирський у Запоріжжі ознайомився з можливостями виробництва вертольотів для аеромедевакуації

Київ • УНН

 • 19163 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні, 2 листопада, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, у рамках робочого візиту до Запоріжжя, відвідав ПАТ “Мотор-Січ”, де ознайомився з потенціалом заводу у виробництві вертольотів для проєкту Єдиного аеромедичного простору, передає УНН із посиланням на МВС.

Український потенціал: Монастирський у Запоріжжі ознайомився з можливостями виробництва вертольотів для аеромедевакуації

Деталі

“На сьогодні проєкт уже довів свою дієвість, важливість та необхідність. Лише у жовтні в Львівському регіоні здійснено 23 рятувальні місії. Це ті випадки, коли швидкість відіграла вирішальну роль у складній ситуації і врятувала життя людей”, — наголосив Денис Монастирський.

Аеромедична евакуація наразі працює в західному регіоні з вертольотною базою у Львові та в Київському регіоні з базою у Києві. Для того, аби масштабувати проєкт на всю територію України, потрібно додатково придбати гелікоптери. Саме тому МВС вивчає можливості та пропозиції заводу “Мотор-Січ” щодо виробництва в Україні вертольотів Мі-2 МСБ-1 та їх використання разом із французькими Airbus H-145 Нацполіції для розвитку Системи аеромедичної евакуації.

За словами директора “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва, гелікоптери Мі-2 МСБ-1 — це легкі багатоцільові вертольоти з двома двигунами АІ-450М-Б, створені шляхом модифікації вертольоту Мі-2, та обладнанні медичним спорядженням.

Такий санітарний гелікоптер вже здійснює аеромедичну евакуацію людей у критичному стані у Запоріжжі на основі державно-приватного партнерства.

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