Украинский посол прокомментировал визит австрийцев на "форум друзей" в Крыму

"Быть на стороне России - это изменять не только ЕС, но и самой Австрии с ее традиционным нейтралитетом", - отметил посол.

Щерба напомнил рассказ крымскотатарского активиста Параламова, которого 13 сентября сотрудники ФСБ РФ задержали в оккупированном Крыму, а 14 сентября мужчины нашли избитым.

По словам посла, в тот же день, когда активист рассказывал о пытках силовиками, австрийские заместитель бургомистра Линца Детлеф Виммер и член парламента Ганс-Йорг Йеневайн "раскладывали свои вещи в люксовых номерах ялтинского отеля, куда они прибыли, чтобы засвидетельствовать поддержку российской аннексии Крыма".

"Политик должен руководствоваться не только собственными моральными критериями, но и обязательствам своей страны. В случае Австрии - это, пожалуй, нейтралитет и решение ЕС. По моему мнению, господа Уиммер и Йеневайн нарушили и первое, и второе. Если ты выступаешь за "признание легитимного характера" крымского аншлюса, то это противоречит не только европейской политике, но и австрийской политике нейтралитета", - говорится в статье.

В аннексированной Ялте 6-8 ноября прошел "Форум друзей Крыму", на который, по словам прокремлевского депутата Крыма Михаила Шеремета, приехало около 90 иностранных гостей.

Как сообщал УНН, МИД Сербии обратилось к украинскому правительству из-за заявлений посла Украины в Белграде.