Український посол прокоментував візит австрійців на "форум друзів" у Криму

"Бути на боці Росії - це зраджувати не лише ЄС, але й самій Австрії з її традиційним нейтралітетом", - зазначив посол.

Щерба нагадав розповідь кримськотатарського активіста Параламова, якого 13 вересня співробітники ФСБ РФ затримали в окупованому Криму, а 14 вересня чоловіка знайшли побитим.

За словами посла, того ж дня, коли активіст розповідав про катування силовиками, австрійські заступник бургомістра Лінца Детлеф Віммер та член парламенту Ганс-Йорг Йеневайн "розкладали свої речі в люксових номерах ялтинського готелю, куди вони прибули, аби засвідчити підтримку російській анексії Криму".

"Політик має керуватися не лише власними моральними критеріями, але й зобов’язаннями своєї країни. У випадку Австрії – це, мабуть, нейтралітет та рішення ЄС. На мою думку, пани Віммер та Йеневайн порушили і перше, і друге. Якщо ти виступаєш за "визнання легітимного характеру" кримського аншлюсу, то це суперечить не лише європейській політиці, але й австрійській політиці нейтралітету", - сказано в статті.

У анексованій Ялті 6-8 листопада пройшов "Форум друзів Криму", на який, за словами прокремлівського депутата Криму Михайла Шеремета, приїхало близько 90 іноземних гостей.

Як повідомляв УНН, МЗС Сербії звернулося до українського уряду через заяви посла України в Бєлграді.