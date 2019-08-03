Украинский полузащитник стал футболистом испанского "Депортиво"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Полузащитник запорожского “Металлурга” Евгений Пидлепенец заключил контракт с испанским ФК “Депортиво”. Об этом сообщает официальная страница запорожского клуба на Facebook, передает УНН.
Детали сделки не разглашаются.
“Воспитанник запорожского футбола и бывший игрок МФК „Металлург“ Евгений Пидлепенец подписал контракт с испанским клубом „Депортиво“ (Ла-Корунья). Эта славная команда, которая была чемпионом Испании и пятикратным вице-чемпионом, сейчас выступает в Сегунде”, — говорится в заявлении “Металлургу”.
В прошлом сезоне 20-летний Пидлепенец провел в составе “Металлурга” 23 матча и забил 3 мяча.
Примечательно, что “Депортиво” по итогам кампании 2018/19 проиграл в финале плей-офф за выход в Примеру “Мальорке”.
Кроме того добавим, плеяда украинцев также выступает в испанских чемпионатах. В Примере играют вратарь Андрей Лунин (“Реал”) и защитник Василий Кравец (“Леганес”), в Сегунде — нападающие Роман Зозуля (“Альбасете”) и Евгений Селезнев (“Малага”), а также защитник Орест Лебеденко (“Луго”).