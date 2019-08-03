Український півзахисник став футболістом іспанського "Депортіво"

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Півзахисник запорізького “Металурга” Євген Підлепенець уклав контракт з іспанським ФК “Депортіво”. Про це інформує офіційна сторінка запорізького клубу на Facebook, передає УНН.

Деталі угоди не розголошуються.

“Вихованець запорізького футболу і колишній гравець МФК „Металург“ Євген Підлепенець підписав контракт з іспанським клубом „Депортіво“ (Ла-Корунья). Ця славетна команда, яка була чемпіоном Іспанії та п’ятиразовим віце-чемпіоном, зараз виступає в Сегунді”, — сказано у заяві “Металургу”.

Минулого сезону 20-річний Підлепенець провів у складі “Металурга” 23 матчі і забив 3 м’ячі.

Примітно, що “Депортіво” за підсумками кампанії 2018/19 програв у фіналі плей-оф за вихід до Прімери “Мальорці”.

Крім того додамо, плеяда українців також виступає в іспанських чемпіонатів. У Прімері грають воротар Андрій Лунін (“Реал”) і захисник Василь Кравець (“Леганес”), в Сегунді — нападники Роман Зозуля (“Альбасете”) і Євген Селезньов (“Малага”), а також захисник Орест Лебеденко (“Луго”).

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