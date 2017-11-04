Украинский паралимпиец стал призером чемпионата Европы по бочче

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 1720 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64049 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132669 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108470 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110939 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108870 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101499 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106095 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102830 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украинский паралимпиец стал призером чемпионата Европы по бочче

Украинский паралимпиец стал призером чемпионата Европы по бочче

Киев  •  УНН

 • 9939 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Удачным дебютом для сборной команды Украины по бочче стал чемпионат Европы, который проходил с 25 октября по 2 ноября в городе Павоа (Португалия). Об этом информирует НКСИУ, передает УНН.

Команду Украины достойно представили два спортсмена с поражениями опорно-двигательного аппарата: Мороз Андрей (класс ВС2) и Колинько Артем (класс ВС4).

Спортсмены продемонстрировали хорошую игру в своих подгруппах: Колинько Артем вышел в 1/8 финала с первого места в подгруппе, а Мороз Андрей со второго места соответственно. В 1/8 финала Мороз Андрей уступил своему противнику один балл и остался на 9 строчке рейтинга. А Колинько показал молниеносный результат для сборной команды Украины по бочча и завоевал первую в истории Украины бронзовую медаль на чемпионате Европы.

Добавим также, в континентальном чемпионате приняло участие более 100 спортсменов из 22 стран Европы.

Справка УНН: бочче - спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу, имеющих общие истоки в античных играх распространенных на территории Римской империи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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