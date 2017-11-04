Украинский паралимпиец стал призером чемпионата Европы по бочче

Команду Украины достойно представили два спортсмена с поражениями опорно-двигательного аппарата: Мороз Андрей (класс ВС2) и Колинько Артем (класс ВС4).

Спортсмены продемонстрировали хорошую игру в своих подгруппах: Колинько Артем вышел в 1/8 финала с первого места в подгруппе, а Мороз Андрей со второго места соответственно. В 1/8 финала Мороз Андрей уступил своему противнику один балл и остался на 9 строчке рейтинга. А Колинько показал молниеносный результат для сборной команды Украины по бочча и завоевал первую в истории Украины бронзовую медаль на чемпионате Европы.

Добавим также, в континентальном чемпионате приняло участие более 100 спортсменов из 22 стран Европы.

Справка УНН: бочче - спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу, имеющих общие истоки в античных играх распространенных на территории Римской империи.